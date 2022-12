Meinung : Der „kleine Mann“ muss auch heizen

Mit dem Ökogebiet in Roden bricht der Stadtrat Saarlouis kein Tabu. Andere Kommunen haben zum Teil ebenso strenge Vorgaben für Neubauten. Denn an der Stelle kann eine Kommune es steuern: Wer neu bauen will, sollte dies nach den Anforderungen der Zeit und damit des lange versäumten Klimaschutzes tun.

Natürlich ist dies mit höheren Kosten verbunden; im Bundesland mit der höchsten Eigenheimdichte (und vergleichsweise niedrigen Grundstückspreisen) sollten diese aber durchaus zu bewältigen sein. Zumal Bauherren so langfristig auch Energiekosten sparen können.