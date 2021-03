Beschwerde von Fridays for Future abgewiesen : Oberverwaltungsgericht lässt Klima-Aktivisten auch nicht zelten

Ordnungsbehörde und Verwaltungsgericht hatten den Schülern von Fridays for Future das Zelten im Klimacamp untersagt. Die Aktivisten legten Beschwerde ein. Doch auch die blieb erfolglos, wie das Oberverwaltungsgericht heute mitteilte.

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) hat die Beschwerde der Schülerbewegung Fridays for Future gegen das Schlaf-Verbot im „Klimacamp“ in Saarbrücken abgewiesen. Das teilte das Gericht am Montag mit. Demnach ist es nun endgültig, dass die Aktivisten nicht im „Klimacamp“ auf dem Gustav-Regler-Platz übernachten und keine Zelte, Pavillons oder weitere Utensilien, die dem Campen dienen, verwenden dürfen. Ihren Beschluss hatten die Richter in Saarlouis am Freitag getroffen. Zuvor hatte auch das Verwaltungsgericht Saarbrücken so entschieden.