Podiumsdiskussion am 14. Mai Saarlouiser Oberbürgermeister-Kandidaten stellen sich der Diskussion

In knapp vier Wochen ist es so weit: Am Sonntag, 9. Juni, steht in der Kreisstadt Saarlouis die Oberbürgermeister-Wahl an. Auf den Chefsessel im Rathaus haben sich eine Frau und drei Männer beworben. Für sie wird es aber bereits jetzt schon ernst. Denn um ihnen auf den Zahn zu fühlen, veranstaltet die Saarbrücker Zeitung mit dem Saarländischen Rundfunk am Dienstag, 14. Mai, eine Podiumsdiskussion. Beginn ist um 19 Uhr im Vereinshaus in Fraulautern. Moderatoren sind SR-Reporter Patrick Wiermer und der stellvertretende Reporterchef Ost/West Christian Beckinger von der SZ. Ihnen werden die vier Kandidaten Rede und Antwort stehen. Fragen aus dem Publikum sind ausdrücklich erwünscht.