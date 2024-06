Stichwahl Der neue Saarlouiser Oberbürgermeister heißt Marc Speicher

Wie erwartet war es ein spannender Wahlabend. Im Stadtgespräch zur Stichwahl hatte sich in den vergangenen Wochen kein klarer Favorit hervorgetan. Der SPD-Kandidat Florian Schäfer ging nach dem ersten Wahlgang am 9. Juni lediglich mit einem Vorsprung von knapp einem halben Prozentpunkt (130 Stimmen) in die Stichwahl. Diesen Puffer konnte er in den vergangenen zwei Wochen nicht halten. Speicher holte am Ende 5,5 Prozentpunkte mehr als sein Wahlgegner und löst nun am 1. Oktober den SPD-Oberbürgermeister Peter Demmer im Chefsessel des Rathauses ab. Es ist das erste Mal seit knapp 20 Jahren, dass ein CDUler die Rolle des Saarlouiser Verwaltungschefs einnehmen wird.