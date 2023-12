Feier mit Geschenken Die Oase in Roden wärmt Herzen zur Weihnachtszeit

Zwei besondere Unterstützer sind in diesem Jahr neu dazugestoßen, wie es weiter heißt: Die Klassen 9b und 10c der Saarlouiser Schule In den Fliesen haben bei einem Besuch der Oase beschlossen, Weihnachtskekse und selbst gebackene Mini-Muffins zur Feier beizusteuern. So kamen die Gäste in den Genuss köstlicher, selbst gebackener Kleinigkeiten.