Saarlouis Eva war ohne ihren Adam unterwegs

Zarte, zum Schutz vereiste Apfelbaumblüten, ein Sonnenaufgang in den Dolomiten – wer zum Mädelsabend auf Einladung der Stadtbibliothek Saarlouis gekommen war, erlebte gleich zu Beginn der Lesung von Nicole Wellemins neuem Buch „Späte Ernte“ einen sinnlichen und fesselnden Einstieg in die Welt des Obstanbaus in den Bergen.