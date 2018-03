Moussa Moussa führt Förderverein

Erster Vorsitzender des Fördervereins der Grundschule Römerberg in Roden ist Moussa Moussa, als zweiter Vorsitzender wurde Erkan Sümbül gewählt. Die Mitgliederversammlung wählte weiter in den neuen Vorstand: Schatzmeisterin wurde Evelyn Rasch, Schriftführer Rolf Schäfer. Als Beisitzer gewählt wurden Annette Helfen, Andreas Görg, Kerstin Linn, Saskia Kiebel-Marx und Melanie Bourgeouis. Dem Vorstand gehören weiter die Kassenprüfer Sascha Jochem und Andrea Mücke an. Der Förderverein wurde 1991 von Eltern und Lehrern gegründet. Er will mit Engagement und Unterstützung die Rahmenbedingungen für die Kinder an der Schule verbessern.

(jsc)