Konzert Es ging auf musikalische Zeitreise

Die Verantwortlichen durchstöberten das Notenarchiv und gruben Stücke aus, die den Mitgliedern des Orchesters in den vergangenen 30 Jahren besonders gefallen hatten. Unter der Leitung von Mark Endres gehörten zur Begeisterung der Zuhörer so bekannte Stücke wie „Flashing Winds“, „Auf einem persischen Markt“, „Choral of Beat for Band“, „Westernhagen Live“, „James Bond 007“ und natürlich von dem Altmeister der Filmmusik ein „Moment for Morricone“.