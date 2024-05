Blick in die Geschichte Erkenntnisse über den Saarlouiser Tonton?

Bernd Kissel, konfrontiert mit dieser Frage, versprach dem Tonton-Gremium Aufklärung. Natürlich sei ihm bewusst, dass viele spektakuläre Figuren reine Fiktion seien. So zum Beispiel der berühmte Lügenbaron Münchhausen, Robin Hood oder der in Saarlouis populäre Soldat Lacroix. Die Materie sei komplex, so Kissel, und von Region zu Region sehr verschieden. Um ein Beispiel zu nennen: In Europa zweifle man sehr gerne die Existenz des Yetis an, während man sich umgekehrt im fernen Himalaya, zumal in Yeti-Kreisen, frage, ob es Reinhold Messner wirklich gebe. Selbst bei einigen Tontons stehe letztlich nicht fest, dass es sie wirklich gibt. Insbesondere wenn, wie in mehreren Fällen, als Geburtsort Bielefeld angegeben wurde. Da wiege es umso schwerer, wenn es Zweifel an der Existenz des Urvaters der Tontons gebe. Im Gespräch mit den Chef-Tontons und dem Vorjahres-Preisträger Reinhold Jost gab Kissel nun bekannt, dass er wesentliche neue Erkenntnisse zur Person des Michel Tonton gewonnen habe. Diese wolle er anlässlich der Preisverleihung am Donnerstag, 30. Mai, um 18 Uhr zur Emmes-Eröffnung der Öffentlichkeit zugänglich machen.