Saarlouis Frischer Wind in der Victor’s Residenz in Saarlouis

Mit der Eventlocation „The Club“ verfügt die Victor‘s Residenz über einen Ort, der viel Raum für Kunst, Kultur und Begegnung bietet. Zum Neujahrsempfang waren die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses, aber auch Freunde aus dem wachsenden Netzwerk geladen und so konnten sich alle für ein paar Stunden in angenehmer Atmosphäre austauschen und gute Gespräche genießen. Jan Zwetsch, der selbst erst die Leitung übernommen hat, bringt frischen Schwung in die Residenz: „Ich freue mich sehr, dass so tolle Menschen unserer Einladung gefolgt sind, um das Haus kennenzulernen. Denn nichts ist so überzeugend wie ein Besuch bei uns, bei dem man sich von den Räumlichkeiten, der Stimmung und den Mitarbeitern ein Bild machen kann.“