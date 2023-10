Landesfachstelle Demenz Neuer Flyer zu Demenz und Schmerz ist jetzt erhältlich

Der Flyer ist in Zusammenarbeit der Landesfachstelle Demenz mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, der Ärztekammer des Saarlandes, der Landesärztin für an Demenz erkrankte Menschen und der HTW Saarland entstanden. Er ist kostenfrei in Arztpraxen und Pflegestützpunkten erhältlich. Auch wird er bei stationären Einrichtungen der Akut- und Langzeitpflege, ambulanten Pflegediensten sowie Pflege- und Betreuungsdiensten und Seniorenbüros zu beziehen sein.