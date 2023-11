Geplante Cannabis-Legalisierung „Mit der höchsten Transparenz gegenüber dem Staat“ – Neuer Cannabis-Club will das Saarland zum Vorreiter machen

Sie wurde lange kontrovers diskutiert und soll nun im April 2024 endgültig kommen: die Legalisierung von Cannabis. Eine Schlüsselrolle hierbei werden künftig sogenannte Cannabis-Social-Clubs (CSC) spielen, in denen Mitgliedern der gemeinsame Anbau von Cannabis in begrenzten Mengen ermöglicht werden soll. Doch schon bevor sich die Ampelregierung in Berlin auf die letzten Details ihres neuen Cannabis-Gesetzes geeinigt hat, nahm die Idee der CSC bundesweit zuletzt an Fahrt auf. Über 100 solcher Vereine listet etwa der Dachverband deutscher Cannabis Social Clubs (CSCD) auf seiner Webseite auf. Doch während in den meisten Bundesländern bereits mehrere solcher Clubs existieren, beziehungsweise in der Gründung sind, war das Saarland diesbezüglich ein weißer Fleck auf der Karte – bis jetzt.