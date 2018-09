Kann das sein? Bestuhlung auf Behindertenparkplatz

CDU-Ratsmitglied Carsten Quirin hat am Dienstag Oberbürgermeister Peter Demmer (SPD) zur Stellungnahme aufgefordert. Er will unter anderem wissen, ob die Stadt diese Bestuhlung in der Karcherstraße zugelassen hat.

Quirin: Welche Aufgaben hat die Nachtstreife?

„Wenn dies nicht der Fall ist, muss ich die Frage stellen, welche Aufgaben die nächtliche Streife des Ordnungsamtes und der private Sicherheitsdienst in der Altstadt und Innenstadt erfüllen.“

Appell der Feuerwehr

Kürzlich hatte die Feuerwehr an die Wirte in der Altstadt appelliert, sich besser auf Wehreinsätze vorzubereiten. Der Hintergrund: Tische und Stühle versperrten ihr bei mehreren Einsätzen den Weg.

(we)