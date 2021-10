38 Stunden geöffnet : Neue Postfiliale in Fraulautern

Fraulautern Die Deutsche Post hat in der Lebacher Straße 35 in Saarlouis eine neue Partnerfiliale eröffnet.

Diese hat neben Brief- und Paketdienstleistungen auch die Ausgabe von Brief- und Paketsendungen im Angebot. Die Partnerfiliale ist insgesamt 38 Wochenstunden geöffnet: montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr. Die neue Filiale bietet ein umfangreiches postalisches Grundsortiment wie die Annahme von Päckchen, Paketen und Retouren oder auch Briefen und Expresssendungen an. Auch werden Brief- und Paket- und Einschreibemarken verkauft.