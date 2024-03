Bistum Trier Damit das Leben junger Menschen gelingt

Das Team in Saarlouis besetzt die Themenfelder Fort-, Aus- und Weiterbildung, Prävention und sexuelle Bildung, politische Bildung, Jugendpolitik und (kirchliche) Interessenvertretung. Der Bereich Glaube und Berufung, die Ministrantenpastoral sowie der Bereich Schulpastoral und Übergang Schule - Beruf ist bei der Kirche der Jugend eli.ja angesiedelt. Die aufsuchende und diakonische Jugendarbeit liegt in der Zuständigkeit von Pastoralreferent Maximilian Schmidt, der das Jugendcafé Exodus in Saarbrücken leitet. „Früher hat jeder alles gemacht. Künftig wollen wir die Themen spezifischer platzieren“, sagt Ries. So ist das Handlungsfeld „Globales Handeln“, zu denen die Bereiche Entwicklungspolitik und globales Lernen, solidarisches Handeln sowie die Bolivienpartnerschaft zählen, in Trier angesiedelt. Noch stärker als bisher will sich die Fachstelle mit den Akteuren der Jugendarbeit im Visitationsbezirk vernetzen und schauen, wo Ressourcen gebündelt werden können. „Wir suchen Kooperationspartner inner- und außerhalb der kirchlichen Strukturen“, sagt Ries.