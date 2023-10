Heimat und Geschichte Aus dem Leben eines gescheiterten Studenten

In der neuen Ausgabe von „Unsere Heimat“, der Zeitschrift des Landkreises Saarlouis für Kultur und Landschaft, schreiben Alex Hawner und Christoph Dutt die Geschichte über Max Scheid, einst Direktor der Cristallerie Wadgassen, fort. „Max Scheid war ein sehr interessanter Mensch, dessen Leben wir in all seinen Facetten darstellen wollen“, betont Hawner.