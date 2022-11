Neuer Treff für Ältere in Saarlouis : Neuer Seniorentreff startet im Esther-Bejarano-Haus in Saarlouis

Der Treff soll künftig jeden Montag stattfinden. Foto: Merkel Carolin/Carolin Merkel

Saarlouis In der Saarlouiser Innenstadt startet am Montag, 21. November, ein neuer Seniorentreff. Los geht es um 9 Uhr im Esther-Bejarano Haus, Daimlerstraße 1. Der Treff soll künftig jeden Montag stattfinden, von 9 bis 12 Uhr, außer an Feiertagen.

Zu Beginn gibt es ein kleines, gemeinsames Frühstück.

Vor wenigen Wochen hat die Kreisstadt Saarlouis das Esther-Bejarano-Haus als Zentrum für Kinder, Jugend, Familie eröffnet. Die neue städtische Einrichtung möchte auch älteren Menschen einen Raum bieten, sinnvoll und aktiv den Ruhestand zu gestalten, teilt die Stadt mit. „Wem Bildungsangebote, kreative Freizeitgestaltung, Gespräche, geistige Beweglichkeit und Bewegung mit anderen Menschen wichtig sind, der findet hier viele interessante Angebote“, kündigt die Seniorenmoderatorin Birgit Cramaro an.

Die Einrichtung ist behindertengerecht, die Räumlichkeiten sind ebenerdig und schwellenfrei erreichbar. Dadurch ist es auch Gehbehinderten und Menschen mit Rollator möglich, zu den Treffen zu kommen.