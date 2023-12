Weihnachtskonzert von Pe Werner „Ich empfinde das saarländische Publikum als das beste der Welt“

Mit dem Hit „Kribbeln im Bauch“ gelang Pe Werner 1991 der bundesweite Durchbruch. Die Kölnerin ist nicht nur als Sängerin, sondern auch als Kabarettistin und Autorin aktiv. In ihrem Live-Programm „Ne Prise Zimt“ widmet sie sich augenzwinkernd deutschen Weihnachts-Ritualen und Geschichten rund um das Fest. Vor ihrem Konzert am Montag, 18. Dezember, 20 Uhr, im Saarlouiser Theater am Ring gab die 63-Jährige der Saarbrücker Zeitung ein Interview.