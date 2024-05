Bremen, Leverkusen, Ludwigshafen Warum der Nazi-Name Saarlautern in Deutschland noch immer präsent ist

Alles, was nicht zu ihrer Ideologie passte, wurde ausgemerzt. Ob politische Gegner, Juden oder sonstige Widersacher. Verfolgung und Vernichtung überall in Hitler-Deutschland. Da machten die Nationalsozialisten auch im Saarland keine Ausnahme. Sie räumten in ihrem Sinne auf. Das begann direkt nach der Abstimmung am 13. Januar 1935 über den Anschluss ans Dritte Reich, der bereits wenige Wochen später am 1. März vollzogen wurde. Sogar historische Städte-Namen mussten dafür weichen. Und das findet sich bis heute in Deutschland wieder.