B-Jugend der HG Saarlouis Wo Saarlouis im Handball erstklassig ist

Bundesliga, wir kommen! Mit drei Siegen haben sich die Nachwuchs-Handballer der HG Saarlouis am Samstag beim Qualifikationsturnier in der Stadtgartenhalle ihren Startplatz in der neuen B-Jugend-Bundesliga gesichert. Bei dem Vorhaben durfte nichts schiefgehen, da sich nur der Erstplatzierte für die direkte Teilnahme qualifizierte.