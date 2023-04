Nachruf auf Kuni Ludwig Both Mit Kuni Both ist ein Saarlouiser Original gegangen

Kuni Ludwig Both war landesweit bekannt. Kaum einer in der saarländischen Politik- und Wirtschaftsszene, der ihn nicht kannte, und nicht auf freundschaftlichem Fuß mit ihm stand. Aber zuerst war Kuni Saarlouiser. Nicht von Geburt. Die fand 1946 in Eidenborn statt. Erst in den späten 1970ern kam er nach Saarlouis. Die Stadt, die seine wurde, und an deren Leben er engagiert teilnahm.