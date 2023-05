Familiensonntag in der Ludwig-Galerie Saarlouis Kunstwerke laden Jung und Alt zum Gespräch über Nachhaltigkeit ein

Ende April wurde bereits ein solcher Familiensonntag durchgeführt. Dabei konnten sich die Besucherinnen und Besucher malerisch, schriftstellerisch und spielerisch mit den Themen der Nachhaltigkeitszielen auseinanderzusetzen. So gab es unter anderem ein Wissensspiel und Gespräche. Am Ausstellungsobjekt „Müllmann“ von Daniel Boost in Kooperation mit Clean up Saarland und Kikis ging es beispielsweise um das Thema Nachhaltigkeit, wie die Stadt weiter berichtet. Jeder Bestandteil der Kunstinstallation wurde in der freien Wildbahn von engagierten Freiwilligen gesammelt und sortiert. Teilweise besteht der „Müllmann“ aus nahezu historischem Müll, wie zum Beispiel einer Zeitung von 1976. Auch der „Schrottbot 25“ sorgte an diesem Tag für fragende Blicke. Dieses Kunstobjekt ist ein Projekt der Startbahn 25 – ein Gemeinschaftsprojekt von Diakonie Saar, KEB Dillingen und Jobcenter Saarlouis. Laut der Künstlergruppe handelt es sich um eine Skulptur aus Technikschrott, konkret aus aussortierten Computern und Elektronikbestandteilen der Startbahn 25.