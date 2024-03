Stadt und Real äußern sich Tage des Real-Markts in Saarlouis sind gezählt – so ist der Stand um die Nachfolge

Saarlouis · In wenigen Tagen ist es so weit: Der Real-Markt in Saarlouis schließt am Samstag, 23. März. Noch immer scheint unklar, wie es danach an dem Standort weitergeht – trotz Interessenten an der Fläche.

21.03.2024 , 18:00 Uhr

Die Tage des Real-Marktes auf dem Röderberg sind gezählt. „Wir schließen diesen Markt, alles muss raus“, ist auf dem Plakat zu lesen. Am Samstag, 23. März, schließt die Filiale. Wie es mit der Fläche künftig weitergeht, ist noch immer unklar. Foto: Tina Leistenschneider