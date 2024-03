Stadt und Real äußern sich Aus für Real-Markt in Saarlouis – wie es jetzt weitergeht

Es ist vorbei: Der Real-Markt in Saarlouis hat seit Samstag, 23. März, endgültig geschlossen. Noch wenige Tage vorher bietet sich ein trauriges Bild: „Wir schließen diesen Markt“, „Alles muss raus“, steht dort in großen, grellen Lettern auf einem Plakat vor dem Eingang und in der Einkaufshalle wurde sogar im Countdown die Tage runtergezählt. Am Samstag, 23. März, hat der Standort auf dem Röderberg endgültig geschlossen.