Zivilcourage : Mutige Retter sollten nicht vergessen werden

Beaumarais Ermutigendes Beispiel: Handeln statt gaffen war das Motto für zwei Männer im Saarlouiser Stadtteil Beaumarais.

„Frau im Rollstuhl aus brennendem Haus gerettet“ – unter dieser Überschrift haben wir am Montag von einem Wohnhausbrand am Samstagmittag in Beaumarais berichtet. An dem Einfamilienhaus entstand erheblicher Sachschaden, Feuerwehr, Notarzt und DRK waren im Einsatz, über 60 Männer und Frauen, neun Fahrzeuge, eine größere Sache also.