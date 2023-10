Viel Platz für Märkte und Menschen Ohne Autos, aber mit vielen Events – der Große Markt in Saarlouis soll Vorbild werden

Wie soll der Große Markt in Saarlouis in Zukunft aussehen? Damit beschäftigten sich Beirat und Ausschuss für Stadtplanung und Bauen (ASB) auf ihrer jüngsten Sitzung. Unter dem Tagesordnungspunkt eins wurde der Sieger des Ideenwettbewerbs Großer Markt sowie das weitere Vorgehen in gemeinsamer Sitzung mit dem Beirat und dem Ausschuss für Nachhaltigkeit, Ökologie und Verkehr (ANÖV) vorgestellt, fast ein Jahr nach dem Jury­entscheid im November 2022 (die SZ berichtete). Dazu war nun Luca Kist, Geschäftsführender Gesellschafter der HDK Dutt und Kist GmbH, der den Siegerbeitrag der Saarbrücker Agentur präsentierte, in die öffentliche Sitzung eingeladen worden.