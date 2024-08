Mut-Tour machte am Montag in Saarlouis Station Mut-Tour will in Saarlouis über Depression aufklären

Saarlouis · Die deutschlandweite Aktion „Mut-Tour“ hat am Montag einen Zwischenstopp in Saarlouis eingelegt. In der Französischen Straße setzten sich die sechs Teilnehmer mit und ohne Depressionserfahrung für einen offenen Umgang mit Depression und anderen psychischen Erkrankungen ein.

19.08.2024 , 18:27 Uhr

Deutschlandweit sind in diesem Jahr wieder Menschen unterwegs, die bei der sogenannten Mut-Tour ein Zeichen für mehr Mut und Wissen im Umgang mit Depressionen setzen wollen. Foto: Tina Leistenschneider