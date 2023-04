So wird die Saarlouiser Woche 2023 Nach drei Jahren Pause will Saarlouis wieder Spaß: Neues Programm für Emmes und Saarlouiser Woche

Der Emmes-Freitag steht auf der Hauptbühne unter dem Motto „Ich will Spaß“: SR3 sorgt hier ab 20.30 Uhr für ein buntes Schlager-lastiges Programm zum Mitsingen, unter anderem mit „Markus“, „Geier Sturzflug“ und einem „Falco“-Cover. Um 19 Uhr spielt zunächst die saarländische Band „Simply unplugged“. In die 70er entführt außerdem die fünfköpfige Truppe „Sweety Glitter and the sweet hearts“.