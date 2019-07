MS Wissenschaft : KI weiß, was das ist: „Bär, 94 Prozent“

KI weiß, was das ist: „Bär, 94 Prozent“

Saarlouis Das Ausstellungsschiff „MS Wissenschaft“, das bis Donnerstag an der Saarlouiser Anlegestelle ankert, bringt das Thema Künstliche Intelligenz näher.

Noch bis Donnerstag ankert die „MS Wissenschaft“ an der Saar-Anlegestelle Theo Dohr hinter der Undine in Saarlouis. Auf Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zeigt das 100 Meter lange Binnenfrachtschiff eine Ausstellung zum aktuellen Thema der Künstlichen Intelligenz (KI). Am Eröffnungstag gab es bereits eine erfreulich rege Resonanz durch zahlreiche Besucher.