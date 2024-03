Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag der Stadt Dillingen eingeläutet Die Rolle von Vätern wird tänzerisch beleuchtet

„Wo gehst Du hin, und wann kommst Du wieder nach Hause?“ Solche typischen Fragen von Vätern an ihre Söhne oder Töchter aus dem Off führten das Publikum ins Thema ein. Oder: „Der wohnt nicht mehr hier und hat jetzt eine andere Familie“, hört man eine Mutter sagen. Väter in ihrer Ab- und Anwesenheit standen im Zentrum dieser urbanen Tanzproduktion für ein altersgemischtes Publikum der Frankfurter Choreographin Célestine Hennermann.