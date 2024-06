SERIE FEINES AUS DER REGION BEI „EBBES VON HEI!“ Mit dem Bus geht es auf schmackhafte Genusstour

Einen Einblick in die vielfältige Produktpalette direkt vom Hof erhalten die Teilnehmer auf dem Hofgut Serrig. Hier leben und arbeiten 160 Menschen mit verschiedenen Behinderungen gemäß dem Leitspruch „Aus Verantwortung für Mensch und Umwelt“. Der dortige Hofladen ist ein interessantes Schaufenster für die Produktvielfalt: von tierischen Produkten über die Gärtnerei bis zu kunsthandwerklichen Erzeugnissen wie Korbflechtprodukte. Im Saarburger Stadtteil Beurig gibt es einen Blick in die Legenden umwobene Pfarr- und Wallfahrtskirche, wo eine der ältesten Marienwallfahrten Deutschlands Tradition hat. In Ockfen wird sich im Weinhotel Restaurant Klostermühle eine gemütliche kulinarische Auszeit gegönnt. In der Kelterei von Wolfgang Schmitt in Menningen werden prämierte Leckereien aus dem Obst der Streuobstwiesen verkostet, bevor die Tour im Pehlinger Hof in Gerlfangen ausklingt.