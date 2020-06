Saarlouis Saarländische Spitzenpolitiker der CDU reagieren auf Saskia Eskens Vorwurf, in den Reihen der deutschen Sicherheitskräfte gebe es einen „latenten Rassismus“.

Ministerpräsident Tobias Hans hat sich am Mittwoch bei einem Besuch der Polizeiinspektion in Saarlouis bei den Polizistinnen und Polizisten für ihren täglichen Einsatz bedankt. Dabei hat er ihnen die Unterstützung der Landespolitik zugesichert. „Die Frauen und Männer, die jeden Tag ihren Kopf für unsere Sicherheit hinhalten und dabei selbst immer häufiger verbal und tätlich angegriffen werden, verdienen unseren Respekt und unsere Anerkennung“, sagte Hans.

Der Regierungschef fügte hinzu: „Ohne unsere Polizei gäbe es keinen funktionierenden demokratischen Rechtsstaat. Aus diesem Grund sollten wir alle unserer Polizei bestmögliche Rückendeckung in der Verteidigung unseres demokratischen Miteinanders geben.“ Eine ausdrückliche Solidaritätsadresse an die Ordnungshüter, die – zumal in Saarlouis – keinen leichten Stand haben.

Ebenfalls am Mittwoch hatte Innenminister Klaus Bouillon in der aktuellen Debatte um Äußerungen der SPD-Bundesvorsitzenden Saskia Esken Stellung bezogen. Esken wird vorgeworfen, dass sie den deutschen Sicherheitskräften „latenten Rassismus“ unterstellt hat. Der saarländische Innenminister wurde deutlich: „Die getätigten Äußerungen bezüglich. eines ‚latenten Rassismus‘ in den Reihen der Sicherheitskräfte‘ sind vollkommen inakzeptabel“, sagte er. Und: „Gerade bei den vielfältigen Herausforderungen in der heutigen Zeit gilt es, unseren Polizistinnen und Polizisten den Rücken zu stärken. Das heißt natürlich nicht, dass Verfehlungen ignoriert werden – hier wird natürlich direkt aufgeklärt und konsequent bestraft.“