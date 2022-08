„Es ist gut, dass Du da bist“ : Wie ein Militärseelsorger die Soldaten in Mali unterstützt

Militärpfarrer Marius Merkelbach begleitet Bundeswehrsoldaten im Einsatz seelsorgerlich, wie hier bei einem Gottesdienst. Foto: Falk Bärwald

Saarlouis/Gao Der in Saarlouis stationiert Militärpfarrer Marius Merkelbach begleitet derzeit den Einsatz der Bundeswehr in Mali.

„Da wächst man rein“, sagt Marius Merkelbach auf die Frage, wie man sich auf einen Auslandseinsatz mit der Bundeswehr vorbereiten kann. Merkelbach ist Militärseelsorger, in Saarlouis stationiert, und derzeit im Einsatz in Mali. Die Bundeswehr ist in dem westafrikanischen Binnenland an der UN-Friedensmission Minusma beteiligt.

Mit seiner Entscheidung, in die Militärseelsorge zu gehen, ist er nach wie vor sehr zufrieden. Nach der Kaplans- und Vikarszeit in Ensdorf und Geislautern war er Pfarrer in Hoppstädten-Weiersbach und Heimbach. 2008 sei für ihn der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung gewesen. Weil er selbst Wehrdienst geleistet hat, reizte ihn das Arbeitsfeld Militärseelsorge. Seit 2008 ist Merkelbach in Saarlouis stationiert.

Einerseits macht der 58-jährige Priester aus Pelm bei Gerolstein das, was andere Pfarrer auch tun: Er feiert Gottesdienste, führt seelsorgliche Gespräche, hört die Beichte oder tauft. Andererseits sind es besondere Bedingungen, unter denen er arbeitet. Als Teil des 20. Deutschen Einsatzkontingents lebt er mit rund 1100 deutschen und 600 internationalen Militärangehörigen auf etwa einem Quadratkilometer in einem Camp im Osten von Mali.

Er hat ein kleines Büro zur Verfügung, das er ebenso wie den Schlafraum mit seinem Feldwebel teilt. Für Merkelbach, der seit der Priesterweihe 1992 bis 2008 in der Pfarrseelsorge gearbeitet hat, ist es der achte Auslandseinsatz als Militärseelsorger. Er war schon einmal in Mali, aber auch in Afghanistan, im Irak und in Litauen.

„Bevor Du nicht dort bist, weißt Du nicht, wie sich der Einsatz zum Beispiel in einem Bürgerkriegsland anfühlt, in welche Situationen Du kommst, wem Du dort begegnest“, betont der Priester. Zur Vorbereitung auf dieses besondere Feld der Seelsorge gehörten eine Art Grundausbildung für Zivilisten als Einsatzvorbereitung, aber auch Module, in denen es um das Einsatzland und die Auseinandersetzung mit Tod und Verwundung geht. Das Camp, das mitten in der Sahel-Zone im Osten des Landes liegt, verlässt er nicht; das lässt die Lage im Land nicht zu, und auch die Temperaturen mit an manchen Tagen weit über 40 Grad laden nicht wirklich dazu ein.

„Vielleicht kann ich im Spätsommer zum Ende meines Einsatzes mal mit militärischer Begleitung die christlichen Gemeinden in Gao besuchen“, überlegt Merkelbach. Doch das wäre eher eine Zugabe. Sein Platz ist bei den Soldatinnen und Soldaten im Feldlager. Dazu gehören auch regelmäßige Besuche über den Luftweg bei in der Hauptstadt Bamako stationierten deutschen Soldaten.

„Mir ist es wichtig, dass ich präsent bin, dass die Leute mich kennen und wissen, dass sie mich ansprechen können.“ Im Camp wird er nur als Pfarrer angeredet. „Langeweile kommt hier keine auf“, berichtet Merkelbach. Sonntags feiert er regelmäßig die Eucharistie, manchmal zusammen mit den Geistlichen anderer Nationalitäten, die ebenfalls vor Ort sind, oder für die zivilen Angestellten. Donnerstagsabends bietet er Meditations- oder Taizégebete an. „Vor zwei Wochen durfte ich eine Soldatin taufen, das war natürlich etwas Besonderes.“

Den größten Teil des Dienstes machen die persönlichen Gespräche aus. „Ich habe es hier nicht mit unserer klassischen kirchennahen Klientel zu tun“, berichtet der Priester. Der überwiegende Teil der Truppe sind Männer, viele stehen der Kirche eher fern. Das empfindet Merkelbach nicht als hinderlich.

Zur täglichen Routine gehört es, die aufzusuchen, die Geburtstag haben. „Da entwickelt sich fast immer ein Gespräch.“ Und wenn es mal einen Tag gibt, der noch unverplant ist, gibt der Militärpfarrer sich selbst einen „Befehl“ und ist in der Einheit unterwegs. Auch an solchen Tage geht er nie schlafen, ohne im Austausch gewesen zu sein: „Vom lockeren Smalltalk über die Geschichte von den Kindern bis hin zu Problemen, wo auch mal Tränen fließen, ist alles dabei.“