Klettern Mit Wollmütze die Wand hoch

Mit seinem rechten Fuß sucht Mika Scherer auf einem Tritt an der Außenfassade des Saarlouiser Kletterzentrums nach Halt. Seine Hände sind schon in Position, haben einen Griff an der Kletterwand festumschlossen. Noch einmal atmet der 15-Jährige aus Saarbrücken tief durch. Dann katapultiert er sich in die Höhe. Von da an sitzt jeder Schritt, der ihn weiter die Wand nach oben treibt. Die Hände greifen präzise nach den rauen Kletter-Griffen, die teilweise mehr als einen Meter auseinanderliegen. Keine zehn Sekunden später hat er sein Ziel in 15 Metern Höhe erreicht.