Westdeutsche Meisterschaften im Klettern An der glatten Wand hoch zum Erfolg

Nur 16 Meter liegen zwischen 20 Sportlerinnen und 18 Sportlern und einer potenziellen Teilnahme bei den deutschen Meisterschaften. Die Distanz klingt wie ein Katzensprung. Doch es sind 16 Meter, die geradezu senkrecht in die Höhe gehen. Am Samstag fanden in Saarlouis die westdeutschen Meisterschaften im Lead-Klettern statt, an denen Athleten aus Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland teilnahmen. Beim Lead-Klettern, dem Klettern mit Seil, geht es darum, eine definierte Route in einer vorgegeben Zeit möglichst sturzfrei zu durchklettern – beziehungsweise höher als die anderen Starter zu kommen.