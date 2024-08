Merzig/Hülzweiler Gala-Abend entführt in die Welt von Walt Disney

Merzig/Hülzweiler · Am 6. September feiert in Merzig die neueste Produktion von Jenny Theobald und ihrer Kulturorganisation Kaleidoskopia Premiere. Diesmal können die Besucher in magisch-musikalische Welt von Walt Disney eintauchen.

30.08.2024 , 16:15 Uhr

Beim Umzug zur Eröffnung der Hülzweiler Kirmes machte die Crew um Jenny Theobald (stehend, Dritte von links) schon mal Werbung für ihre Aufführungen. Foto: Kaleidoskopia

Von Oliver Morguet