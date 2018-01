später lesen Jahresrückblick Merkel-Besuch in der alten Garnisonsstadt FOTO: Bernhard Käfer FOTO: Bernhard Käfer Teilen

Wenn die Bundeskanzlerin nach Saarlouis kommt, erzeugt das einiges an Aufsehen. Besonders dann, wenn sie einen spontanen Abstecher zum Schnittchenessen in ein Gasthaus macht. So geschehen im Januar im Lothringer Hof. ⇥Foto: Bernhard Käfer red