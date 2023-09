„Saarlouis spielt!“ bot aber auch neue Brettspiele Saarlandmeisterschaft im Mensch ärgere dich nicht — die spielverrückten Teilnehmer hatten teils weite Anreisen

Wie jedes Jahr bietet der Schachclub Rochade wieder einen kostenlosen Schachkurs für alle an, die sich für das königliche Spiel interessieren. Beginn ist am Freitag, 8. September, 16.30 bis 18 Uhr im „Miteinander der Generationen“ in der Konrad-Adenauer-Allee 138 in Saarlouis.