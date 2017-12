später lesen Polizei Mehrere Einbrüche über Weihnachten Teilen

den Feiertagen ist es vermehrt zu Wohnungseinbrüchen in der Innenstadt von Saarlouis sowie in Fraulautern und Wallerfangen gekommen. In Fraulautern sahen Hauseigentümer am Montagnachmittag Unbekannte noch auf der Flucht, stellten aber den Einbruch erst danach fest. Laut Polizei wurde Gold- und Silberschmuck gestohlen.