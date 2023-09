Saaraltarmlauf der LSG Saarlouis Ein Lauf, der eigentlich schon abgesagt war

Eigentlich hätte der Saaraltarm-Lauf der LSG Saarlouis gar nicht stattfinden sollen. „Wir hatten Probleme, Helfer zu finden“, erläutert Sportwart Rouven Näckel, während am Sonntag bei der 42. Auflage die Läufer nach und nach im Ziel eintrudeln. Weil der TV Saarlouis aber in der benachbarten Fliesenhalle sein Mitmachfest feierte und einige Helfer abstellte, konnte der Lauf in Kooperation doch stattfinden. Bei strahlendem Sonnenschein gingen am Morgen immerhin 167 Läufer auf die angebotenen Strecken über fünf und zehn Kilometer, das waren 55 mehr als 2022. „Es war alles sehr kurzfristig, daher sind wir mit den Anmeldezahlen ganz zufrieden“, sagt Andreas Berdin, seit August neuer LSG-Vorsitzender und Nachfolger von Volker Vollrath, der nach langem Wirken an der Clubspitze zum Ehrenvorsitzenden gekürt wurde.