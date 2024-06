Magier Maxim Maurice begleitet Kreuzfahrten Mit dem „David Copperfield des Saarlandes“ unterwegs auf hoher See

Lissabon/Saarlouis · An Bord eines Kreuzfahrtschiffes unterhält Maxim Maurice die Passagiere. Wir haben den Zauberkünstler aus Saarlouis dabei begleitet. Was er an den Schifffahrten besonders schätzt – und wie er die Zeit mit seiner Familie dabei gestaltet.

24.06.2024 , 18:56 Uhr

Der saarländische Zauberkünstler Maxim Maurice während einer Show auf „Mein Schiff 1“. Foto: Marko Völke

Von Marko Völke