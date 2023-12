„Es gibt keinen besseren Ort zum Wiederholen als den Heimatort“ Maxim Maurice mit großer Las Vegas Illusions-Show in Saarlouis

Er lässt seine Assistentinnen schweben, durchbohrt sie vermeintlich mit scharfen Klingen oder entfesselt sich selbst: Maxim Maurice begeistert seit Jahren Groß und Klein mit seiner Illusionskunst und zählt zu den erfolgreichsten Magiern in Deutschland. Besonders in der Sparte der Großillusionen hat sich der gebürtige Saarlouiser sowohl national wie international einen Namen gemacht und feierte vergangenes Jahr die Premiere seiner bislang größten Zaubershow „Las Vegas Illusions“ in Saarbrücken. „Mit 3000 Besuchern war die Halle voll, ein toller Erfolg“, blickt Maxim Maurice zurück. Schnell war deshalb für ihn klar, dass er die Show noch einmal wiederholen möchte.