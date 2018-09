später lesen Marktschreier Marktschreier preisen ab heute lautstark ihre Waren an FOTO: Stephan Schuetze FOTO: Stephan Schuetze Teilen

Die Marktschreier erobern den Kleinen Markt in Saarlouis: Von Donnerstag, 20., bis Sonntag, 23. September, bieten die Marktleute täglich von 10 bis 20 Uhr an ihren Ständen Blumen, Fisch, Wurst, Süßes, Nudeln und Gewürze an. red