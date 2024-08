Ungewöhnliches Hobby Unendlich viele Stunden Arbeit – Mario Wilke baut in einem Videospiel für Freizeitparks Saarlouis nach

Ruhig liegt die rechte Hand von Mario Wilke auf der Maus, während er konzentriert auf den Bildschirm vor sich blickt. Noch ist die Fläche vor ihm leer, zu sehen sind nur eine grüne Wiese und ein paar Bäume. Selbst als er mit der Maus ein Einzelteil auswählt und platziert, ist noch nicht zu erkennen, was Wilke da vorhat. Doch mit jedem Klick, mit jedem Teil, formt sich immer mehr das Bild, das er in seinem inneren Auge hat, auch vor ihm auf dem Bildschirm. Über Stunden und Tage arbeitet Wilke so vertieft vor sich hin, setzt Mauer auf Mauer, platziert Fenster und Dächer, bis sich irgendwann auf dem Monitor die vertrauten Konturen des Saarlouiser Rathauses, der Ludwigskirche und der anderen Gebäude nach und nach entstehen.