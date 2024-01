„Ich bin ganz stolz, dass ich das machen kann“ Neue Leiterin des Marienhaus-Klinikums in Saarlouis steht vor großen Herausforderungen

Das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Saarlouis soll in Zukunft um einen Funktionsneubau mit OP-Sälen und zentraler Notaufnahme erweitert werden. Das ist die wohl größte Hausforderung, vor der Natalie Hirschauer als kaufmännische Direktorin steht. Seit dem 1. September ist sie in dem Amt und kümmert sich nun darum, dass das Haus wirtschaftlich bestehen kann – dazu gehören zum Beispiel Medizin-Controlling, Versicherungen und Qualitätsmanagement.