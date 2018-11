später lesen IHK-Jahresabschluss Marco Freiherr von Münchhausen spricht in Saarlouis Teilen

Ein letztes Mal in diesem Jahr lädt die Industrie- und Handelskammer zu einer Abendveranstaltung von „IHK regional“ Saarlouis ein. Am Donnerstag, 29. November, ab 19 Uhr ist Marco Freiherr von Münchhausen in der BMW-Niederlassung Saarlouis in der Schanzenstraße 20 zu Gast.