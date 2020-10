Parteien : Neu in der Rodener CDU und gleich im Vorstand

Der neue Vorstand des CDU-Ortsvereins Saarlouis-Roden Foto: CDU

Roden „Viele der zahlreichen neuen Mitglieder, die in den letzten Monaten neu in die CDU Roden eingetreten sind, finden sich im jetzt neu gewählten Vorstand wieder“, bilanzierte der CDU-Ortsverein am Wochenende.