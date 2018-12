In der Saarlouiser Altstadt haben sich am Sonntagmorgen gegen 4.50 Uhr zwei junge Männer geprügelt. Einer der Männer, ein 23-Jähriger, verlor dabei einen Zahn und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Den Streit in der Alte-Brauerei-Straße beobachteten Zeugen, die der Polizei berichteten, dass der andere Mann dem Opfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe. Dieser wird noch gesucht, er soll 20 bis 30 Jahre alt und von kräftiger Statur sein, bekleidet mit schwarzer Winterjacke und einer grauen Schiebermütze, meldet die Polizei.

Hinweise an die Polizei Saarlouis unter Tel. (0 68 31) 90 10.