Saarlouis/Merzig Poetisches Engagement für afghanische Frauen

In Miniaturen, wie sie sie als junges Mädchen in ihrer afghanischen Heimat Herat gemalt hat, erzählt die heute international anerkannte Künstlerin Mahbuba Maqsoodi von ihrem Leben in dem Buch „Der Tropfen weiß nichts vom Meer: Eine Geschichte von Liebe, Kraft und Freiheit. Mein afghanisches Herz“.