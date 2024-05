Wadgassen Achtjähriges Mädchen bei Unfall schwer verletzt

Wadgassen · (red) Ein achtjähriges Mädchen ist schwer verletzt worden bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagabend in der Wadgasser Unterfeldstraße. Wie die Polizei berichtet, war ein 60-jähriger Fahrer aus Wadgassen mit seinem Transporter dabei, von der Lindenstraße in die Unterfeldstraße abzubiegen.

26.05.2024 , 13:07 Uhr

Bei einem Unfall in Wadgassen wurde ein Mädchen schwer verletzt (Symbolfoto). Foto: dpa/Stefan Puchner